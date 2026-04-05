Sergen Yalçın’dan derbi açıklaması: Beşiktaş olarak hazırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada takımının hazırlıklarını tamamladığını ve kazanma odaklı bir oyun planı belirlediklerini söyledi. Yalçın, derbilerin zorluğuna dikkat çekerek oyuncuların hazır olduğunu ve maçın bireysel performanslarla şekillenebileceğini ifade etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın,Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluş BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA YÖNELİK BİR OYUN PLANI BELİRLEDİK"

Sergen Yalçın, “Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır. Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız" dedi.

"ESKTRA İŞ YAPAN OYUNCULAR SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz, daha çok... Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız" ifadelerini kullandı.