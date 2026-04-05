İslam Memiş’ten gümüş yatırımcılarına uzun vadeli uyarı

Finans analisti İslam Memiş, küresel belirsizlikler ve İran geriliminin piyasaları daha da dalgalandırabileceğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli strateji ve sabır çağrısında bulundu.

ötümser açıklamalar yapıyor. Kabinedeki değişiklikler ve istifalar belirsizliği artırıyor. İşler kontrolden çıktı” dedi.

Memiş, İran gerilimi ve küresel belirsizliklerin piyasaları daha da hırçınlaştırabileceğini ifade ederek, “Bu ortamda yapılabilecek tek şey uzun vadeli strateji belirlemek ve malınıza sahip çıkmak” uyarısında bulundu. Kısa vadeli al-sat düşüncesiyle hareket eden yatırımcıların kayba uğrayacağını vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise sabırla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

"İHTİYAÇ OLMADIKÇA SATMAYIN"

2026 yılında piyasaların manipülasyonlarla şekilleneceğini öngören Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına “Ekranı kapatın, fiyatları günlük takip etmeyin. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirin, ihtiyaç olmadıkça satmayın” tavsiyesinde bulundu. Gram altın ve ons gümüş fiyatlarının teknik seviyeler üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar zigzaglı bir fiyat hareketi ve manipülasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Memiş, yatırımcıların bu yıl boyunca psikolojik olarak güçlü olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Piyasalar savaş bittiğinde bile normale dönmeyecek. Uzun vadeli strateji ve sabır, yatırımcıları kazançlı çıkaracak” dedi.

GÜMÜŞ İÇİN ALIM SEVİYELERİNİ PAYLAŞTI

İslam Memiş, gümüş için de hedefini açıkladı. Memiş, "Gümüşte yine 70 dolar seviyesinde bir gümüş ons fiyatı var. Yine 100 liranın seviyesinin üzerinde bir gram fiyatı var. 90 lira arası benim için makul. O fiyatları kaçıranlar yine oraları gördüğü zaman bence düşünebilir. Bu yıl sonuna kadar yine gümüşün ons fiyatında 96 dolar gram tarafta 145 lira seviyesinde yine teknik olarak bekliyor olacağım." dedi.