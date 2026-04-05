BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.642,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşerek yaralanan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Abone ol

İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 0

3 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 1

