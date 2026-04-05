Mert Hakan Yandaş'a Beşiktaş maçı öncesi büyük şok!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, İstanbul’daki duruşmada tahliye edilirken tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından hakkında dava açılan futbolcu Mert Hakan Yandaş, dün İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonrası tahliye edildi.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TRT Spor'un haberine göre dün tahliye olan Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde kadroda yer alamayacak.

İDDIANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, futbolda bahis-şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, suç tarihinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan şüpheli Yandaş'ın elektronik tabanlı "Misli" ve "Nesine" isimli bahis sitelerinde üyelik kaydının tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Yandaş'ın "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine 13 Mart 2017'den itibaren üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin 2017-2019 arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisinin olduğu ancak bahislerin geçmiş yıllar olması nedeniyle bu dönemdeki içeriklerin tespit edilemediği, 2019'dan itibaren ise şüpheli Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının tespit edildiğine işaret ediliyor.

Yandaş hakkında düzenlenen MASAK raporuna göre Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transfer ettiği, Dikmen'in bahse konu tutarın tamamını kısa süre içinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ" isimli bahis platformuna gönderdiği ve ayrıca Dikmen'in ise şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiğinin anlaşıldığı belirtilerek, Dikmen'in Yandaş'tan gelen para transferlerinin tamamını kısa süre içerisinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"ye gönderdiği, ilave olarak diğer şans oyunu platformlarına da sistematik olarak para aktardığının tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"den temin edilen verilerde Dikmen adına açılan hesaba 2021-2025 arasında 517 işlem ile toplam 4 milyon 480 bin 382 lira yatırıldığı ve 10 işlem ile 612 bin lira para çekildiği, aynı yıl aralığında 11 bin 455 farklı kupon numarası bulunduğu, futbol, basketbol, voleybol, tenis, buz hokeyi ve motor sporları alanında bahis işlemleri bulunduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

Yandaş'ın soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakalarda Fenerbahçe Kulübü erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak takım kadrosunda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun "teknik heyetin tasarrufunda oynayabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Yandaş'ın alınan savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği ancak yapılan incelemede şüphelinin Ersen Dikmen üzerinden görev aldığı spor kulübü lehine ya da aleyhine bahis oynandığına dair tespitlerin bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye'de spor müsabakalarına ilişkin spor bahislerini düzenleyen ve elde edilen geliri dağıtan tek yetkili şirketi zarara uğratmayı amaçlayarak üzerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." şeklindeki tespite yer veriliyor.

Bu nedenlerle Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13'er yıla kadar hapsi isteniyor.