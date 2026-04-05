Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Trump, "İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik, Kürtlere de silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki dengeleri sarsacak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara yüklü miktarda silah yardımı yaptığını itiraf etti. İranlı muhaliflerin silahlandırıldığını belirten Trump, bu hamleyle bölgedeki baskıcı yönetime karşı direnişi desteklediklerini ima etti.

Kürt gruplara yapılan yardımlara da değinen Trump, gönderilen silahların ulaştığını ve Kürtlerin bu mühimmatı ellerinde tuttuğunu söyledi. "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" ifadesini kullanan Trump’ın bu sözleri, Washington’ın Orta Doğu’daki askeri ve lojistik stratejilerine dair yeni bir tartışma başlattı.

