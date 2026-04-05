BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.653,22
HABER /  DÜNYA

İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Yarı resmi ISNA haber ajansının Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 141'i erkek, 104'ü kız olmak üzere 245 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 17'si erkek, 41'i kadın olmak üzere 58 öğretmenin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti. İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hesaplamalar başladı! Özgür Erdursun memur ve emekli için cepte olan zammı açıkladı
Foto Galeri Hesaplamalar başladı! Özgür Erdursun memur ve emekli için cepte olan zammı açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u puansız gönderdi
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u puansız gönderdi
Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı
Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı
Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye ziyaret! Şara ve Zelenskiy ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye ziyaret! Şara ve Zelenskiy ile görüşecek
Trabzonspor'dan Çakıroğlu ile Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Trabzonspor'dan Çakıroğlu ile Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Trump'ın tehdit ettiği İran'dan açıklama: Mendeb Boğazı da Hürmüz gibi kapatılabilir
Trump'ın tehdit ettiği İran'dan açıklama: Mendeb Boğazı da Hürmüz gibi kapatılabilir
İsrail, üst düzey bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğünü iddia etti
İsrail, üst düzey bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğünü iddia etti
Malatya'da hayatını kaybeden Çiğdem öğretmen toprağa verildi
Malatya'da hayatını kaybeden Çiğdem öğretmen toprağa verildi
Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız
Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
CHP'den Özkan Yalım kararı!
CHP'den Özkan Yalım kararı!