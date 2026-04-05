Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Samsunspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Samsunspor'un ev sahibi olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı. Samsunspor'da Holse, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, penaltıdan yararlanamadı.

Maçın ardından Samsunspor ligde 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.