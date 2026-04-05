BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.642,57
HABER /  SPOR

Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı

Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı

Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'un Konyaspor'u ağırladığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Samsunspor 90+3. dakikada penaltı kaçırdı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Samsunspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Samsunspor'un ev sahibi olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı. Samsunspor'da Holse, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.

Samsunspor-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı! Son dakikada penaltı kaçtı - Resim: 0

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, penaltıdan yararlanamadı.

Maçın ardından Samsunspor ligde 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı