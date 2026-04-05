Tatilde yediği yemek hayatını değiştirdi! Kendi imalathanesini kurdu, 100 kadına istihdam sağladı
Adana'da eczacı Süleyman Kapukaya'nın hayatını tatilde yediği yemek değiştirdi. Kapukaya kendi imalathesini kurup 100 kadına istihdam sağladı. Şu anda imalathanede kadınlar üç vardiya şeklinde çalışırken, günlük üretim kapasitesi duyanları şaşırttı. İşte Kapukaya'nın üretim sektöründe patron oluşunun hikayesi...
Adana'da eczacı Süleyman Kapukaya, 2007'de başladığı eczacılık mesleğini icra ederken devamlı olarak üretim sektörüne girme hayali kurdu.
Tatil için 2018'de gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde "pelmeni" olarak bilinen mantıdan tadan Kapukaya, bu lezzet üzerine araştırmalar yaptı.
4 kadınla üretime başladı
Araştırmaları sonucu kendi sermayesiyle şirket kuran ve makineler temin eden Kapukaya, "Pelmen Mantı" markasını oluşturup istihdam ettiği 4 kadınla üretime başladı.
Kapukaya, merkez Sarıçam ilçesindeki imalathanede üretilen günlük 200 kilogram mantıyı 2019'da deneme amaçlı zincir marketlere gönderdi.