İranlı komutan saldırılarda hayatını kaybetti

İran medyası, İran ordusunun Hava Savunma Okulu Komutanı Tuğgeneral Masoud Zarei'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir saldırı başlatmasından bu yana bölgedeki çatışmalar tırmandı ve bu saldırıda o zamanki dini lider Ali Hamaney de dahil olmak üzere bugüne kadar 1.340'tan fazla kişi öldü.

Tahran, İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini de kısıtladı.