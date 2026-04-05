Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u puansız gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Karadeniz ekibini 2-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karagümrük Karadeniz ekibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, puanını 20'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 11. yenilgisini yaşadı ve 30 puanda kaldı.

Goller: Dk. 39 Serginho, Dk. 87 Babicka (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Samet Akaydin, Dk. 74 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağdan Augusto'nun ortasına penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak kaleci Grbic'de kaldı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Larsson'un ceza yayı gerisinden pasında savunmanın arkasına hareketlenen Verde, ceza sahası içinde topla buluştuktan hemen sonra Serginho'yu gördü. Serginho'nun altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Augusto'nun sağdan ortasında kale önünde önce Esgaio'ya sonra Sowe'a çarpan top, ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Uzun mesafeden kullanılan serbest atışta Tiagu Çukur, ceza sahası içi sol çaprazda topu kafayla arka direğe gönderdi. Babicka'nın yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.