Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, galibiyet sonrası dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK HAKKINDA

"Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."