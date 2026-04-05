Trump’tan İran’a süreli tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı gerilimi kapsamında İran’a yönelik tehditlerini sürdürerek anlaşma için süre verdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son tarihi ABD Doğu Yakası saatiyle salı 20.00, Türkiye saatiyle çarşamba 03.00 olarak duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerlerine açılmasını sağlayamayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce "Umarım İran'la yarına kadar anlaşırız. Yoksa her şeylerini alırım" açıklamasını yapan Trump, sosyal medya hesabından İran'a verdiği süreyi paylaştı.

TÜRKİYE SAATİ İLE ÇARŞAMBA 03:00

Trump Truth Social'deki hesabından "Salı, 20:00, ABD Doğu Yakası Saati" notunu paylaştı.