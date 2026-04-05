Hakan Fidan’dan Suriye’de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam’da temaslarda bulunarak Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Fidan, ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile üçlü toplantıya katılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü görüşmeler düzenlendi. 

ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü. 

DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Toplantının ardından Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile üçlü görüşme daha gerçekleştirdi. 

FİDAN, ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmeye, Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin
Sergen Yalçın’dan derbi açıklaması: Beşiktaş olarak hazırız
Sergen Yalçın’dan derbi açıklaması: Beşiktaş olarak hazırız
Özgür Özel DEM Partili isimler ile görüşecek
Özgür Özel DEM Partili isimler ile görüşecek
İslam Memiş’ten gümüş yatırımcılarına uzun vadeli uyarı
İslam Memiş’ten gümüş yatırımcılarına uzun vadeli uyarı
İranlı komutan saldırılarda hayatını kaybetti
İranlı komutan saldırılarda hayatını kaybetti
İran’dan ABD’ye Babülmendep resti!
İran’dan ABD’ye Babülmendep resti!
MSB İğneada’da mayın imha edildiğini açıkladı
MSB İğneada’da mayın imha edildiğini açıkladı
Mert Hakan Yandaş'a Beşiktaş maçı öncesi büyük şok!
Mert Hakan Yandaş'a Beşiktaş maçı öncesi büyük şok!
Irak'tan İran'a Hürmüz teşekkürü
Irak'tan İran'a Hürmüz teşekkürü
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik
İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti
İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti