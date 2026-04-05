CIA pilot kurtarma planı operasyonun seyrini değiştirdi
İran’da düşürülen ABD savaş uçağının ardından kaybolan pilot, 48 saat süren kritik süreçte dağlık alanda saklanarak hayatta kalırken, CIA’nın aldatma planı ve Navy SEAL Team 6’nın yürüttüğü geniş çaplı operasyonla kurtarıldı. ABD ile İran güçleri arasında zamana karşı yarışın yaşandığı operasyonda yüzlerce personel görev alırken, çatışmaların da yaşandığı kurtarma süreci sonunda pilot Kuveyt’e nakledildi.
The New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinde düşürülen bir savaş uçağının mürettebatından olan ABD Hava Kuvvetleri subayının, cumartesi gecesi düzenlenen son derece riskli bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu.
"ZAMANA KARŞI YARIŞ"
ABD Özel Operasyon kuvvetlerinin İran topraklarının derinliklerine girerek gerçekleştirdiği görev, iki gün süren kritik bir "zamana karşı yarışın" ardından başarıya ulaştı.
Habere göre süreç, ABD'ye ait bir F-15E Strike Eagle'ın cuma günü İran tarafından vurulmasıyla başladı. Uçağın iki kişilik mürettebatı fırlatma koltuklarıyla atladı.