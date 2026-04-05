Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11.dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 63'e yükselten Fenerbahçe lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Beşiktaş da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
90+11' GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
90'Nene ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe 90+7'de penaltı kazandı.
74'Ani gelişen Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem, Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Net gol pozisyonunda Ersin topu parmaklarının ucuyla çeldi.
73'Cengiz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
56'Talisca'nın pasında Guendouzi ceza sahası yayı üstünden vurdu son anda Ersin çıkardı.
53'Beşiktaş hızlı paslarla geldi. Son anda Asllani'nin önüde kalan topa Brown müdahale etti.
50'Orkun Kökçü'nün ceza sahası yayı üstünden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
46'İkinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
40'Cerny'nin pasında ceza yayının gerisinde bekleyen Orkun gelişine vurdu. Orkun'un sert şutunda Ederson topu kornere çeldi.
35'Kante'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Musaba içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
33'Oh ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem aut kararı verdi.
25'Talisca sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Talisca'nın şık vuruşunda kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.
11'Orkun sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Oh'un kafa vuruşunda top kaleci Ederson'dan döndü. Dönen topu ceza sahasında önüne alan Cerny vuruşunu yaptı. Cerny'nin vuruşunda savunmadan seken top üstten kornere gitti.
9'Talisca ceza yayından şansını denedi. Savunmadan seken top Ersin'de kaldı.
7'Orkun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Fenerbahçe savunması karşıladı.
1'Maçın 30. saniyesinde ceza sahasında topla buluşan Nene kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
1'Karlılaşma başladı
Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Kante, Guendouzi; Asensio, Talisca, Musaba, Nene
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.