Sergen Yalçın'dan penaltı kararına tepki

Sergen Yalçın'dan penaltı kararına tepki

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi. Yalçın "Böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, penaltı pozisyonu ile ilgili olarak "Hakem pozisyona 50 metre uzak, pozisyonu görme ihtimali yok. Hadi hata yaptı penaltıyı verdi, maçtan sonra izledik. Pozisyon ceza sahası dışında. Devamında zaten penaltıyla alakası yok. Trabzon'da, Galatasaray'da, ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında yaşananların doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimden beri çok çalışıyoruz. Gelecek adına ciddi adımlar attığımızı düşünüyoruz ama bu tür olaylar şevkimizi çok kırıyor. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı. VAR'daki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 "Bu şartlarda kupa falan kazanamayız"

Bu sezon oynadıkları derbilerde yaşananlardan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Oyuncular pozisyonun penaltı mı sarı kart mı kırmızı kart mı olduğunu zaten biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar kararlar verilmesini nasıl normal karşılayalım? Bizim zaten şampiyonluk iddiamız yok. Kupa heyecanımız var. Bu şartlarda kupa falan kazanamayız. Öyle bir şansımız olduğunu düşünmüyorum bu yönetimlerle, bu kararlarla. Hakem hata yapabilir ama VAR'dakilerin kare kare seyredip böyle bir yorum yapması nasıl bir mantık. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Derbileri kaybedebiliriz ama bu sene oynadığımız tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil, ben şoktayım. Devre arası ciddi bir değişim yaşadık. Çok da art niyetli olmamak lazım. Çocuklar mücadele ediyorlar. 'Hakemi de yeneceksin.' eski bir modaydı. Artık öyle bir moda yok. VAR'ın olduğu yerde böyle bir cümle kurulamaz. Masa başında karar veriliyor ve bu bizi ciddi etkiliyor. Art niyetli olmak, insanları kötülemek istemiyorum ama penaltıyı bir kez daha izleyin. Penaltı olup olmadığına bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı kimse. Bunları kendi adıma da söylüyorum. Bize zaten vermiyorlar böyle pozisyonları. Rakipler kırmızı yemiyor, penaltı yemiyor böyle pozisyonlarda."

"Kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı"

Sergen Yalçın, derbiyi ise şöyle değerlendirdi:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmek istemezdik, amacımız kazanmaktı. Oyuna iyi başladık. İlk yarı kontrolümüzdeydi, öne geçebilirdik ama topu içeri atamadık. İkinci yarıda rakip daha iyi oynadı, daha baskılıydı. Bireysel hatalarla pozisyon verdik. Oyuncularım iyi mücadele etmeye çalıştılar. Murillo sakatlandıktan sonra takımın dengesi bozuldu. Gökhan haftalardır oynamıyor. Bugün Murillo sakatlığından sonra içeri attık. Hatalar yaptı ama oyuncu hata yapabilir. Hata olmasa zaten gol olmaz. Birileri hata yapacak ki birileri gol atsın. Hata olması normal. Biz her zaman onların yanındayız. Onlarla görüşüyoruz. Bugün kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade son dakikada verilen penaltının adaletsiz olması. Bizi en çok üzen şey bu. Maç kaybedebiliriz ama böyle adaletsiz bir şekilde olmamalı."

ÖNCEKİ HABERLER
Karşı şeride geçti! Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Karşı şeride geçti! Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem
Masada 4 kritik başlık var! Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem
Yunan televizyonunda Türkiye kavgası! Sunucuyu çılgına çeviren sözler
Yunan televizyonunda Türkiye kavgası! Sunucuyu çılgına çeviren sözler
Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak
Medipol Sağlık uzmanı uyardı: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Medipol Sağlık uzmanı uyardı: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!
Tekirdağ'da 3 kişinin bulunduğu otomobil uçurumdan deniz kenarına düştü
Tekirdağ'da 3 kişinin bulunduğu otomobil uçurumdan deniz kenarına düştü
Anneleri ve gençleri ilgilendiriyor! TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun
Anneleri ve gençleri ilgilendiriyor! TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun
Kerem Aktürkoğlu: Maalesef her şey bizim elimizde değil
Kerem Aktürkoğlu: Maalesef her şey bizim elimizde değil
Serik Belediye binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Serik Belediye binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!
Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi