BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,46
ALTIN 6.676,73
HABER /  GÜNCEL

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, Belediye Meclisi üyesi C.T'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yıktı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yıktı
Trump’tan İran’a süreli tehdit
Trump’tan İran’a süreli tehdit
Hakan Fidan’dan Suriye’de kritik temaslar
Hakan Fidan’dan Suriye’de kritik temaslar