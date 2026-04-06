Karşı şeride geçti! Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.