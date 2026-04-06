BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.683,34
HABER /  GÜNCEL

Anneleri ve gençleri ilgilendiriyor! TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun

Anneleri ve gençleri ilgilendiriyor! TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun

Meclis Genel Kurulu yeni haftada yeni bebek sahibi olmuş anne ve babaları ilgilendiren doğum izninden sosyal medya düzenlemelerine dair kanun teklifini masaya yatırıyor. Aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar kanunla atılmış olacak.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu yeni haftada özellikle aileleri ilgilendiren düzenlemeleri görüşecek. 7 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, doğum izninin artırılması ve sosyal medya düzenlemelerine dair Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nu görüşecek.

Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
Analık izni süresi dolmuş ancak henüz 24 haftalık süresi tamamlanmamış personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.
Eşinin doğum yapması halinde işçiye verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükselecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.
Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

DİJİTAL DÜZENLEMELER GELİYOR

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerinin 2025 Yıllık Raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu: Maalesef her şey bizim elimizde değil
Kerem Aktürkoğlu: Maalesef her şey bizim elimizde değil
Serik Belediye binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Serik Belediye binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!
Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması