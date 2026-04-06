Medipol Sağlık uzmanı uyardı: Kanser öncesi gelen gizli alarmlara dikkat!

Kanser, her yıl milyonlarca insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu olsa da, zamanında fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturacak açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, kanserin sadece hastaların değil, sağlıklı bireylerin de yakından tanıması ve belirtilerini takip etmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

ŞİKAYET BEKLEMEK EN BÜYÜK HATA

Kanser hastalığında en büyük sorunun, bireylerin belirtiler ilerlemeden doktora başvurmaması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Basım, “Hastalar genellikle vücutlarındaki değişiklikleri fark etse bile bunun ilerlemesini bekliyor. Oysa en erken dönemde başvuran hastalarda çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Erken evrede yakalanan meme kanserinde hem tedavi daha kolay hem de hastalıksız yaşam süresi çok daha uzun oluyor” ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNUZDAKİ HER DEĞİŞİM BİR ALARM OLABİLİR

Kanser belirtilerinin tek bir hastalıkla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Basım, “Vücudumuzda ortaya çıkan her yeni değişiklik aslında bir alarm olabilir. Meme bölgesinde ele gelen kitle, ağrı, akıntı veya cilt değişikliklerinin yanı sıra bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ani kilo kaybı, karın ağrısı gibi şikayetlerin de dikkate alınması gerekir. Erkeklerde idrar yapma zorluğu veya kanlı idrar gibi belirtiler de göz ardı edilmemeli. Her kanser türü vücutta erken sinyaller verir” diye konuştu.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Basım, “Bu sinyalleri erken dönemde fark edip doktora başvuran hastalarda tedavi süreci çok daha başarılı ilerler. Kanserden korunmak en az tedavi kadar önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten kaçınmak kanser riskini önemli ölçüde azaltır” dedi.