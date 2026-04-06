DÜNYA

Yunan televizyonunda Türkiye kavgası! Sunucuyu çılgına çeviren sözler

Yunanistan’da siyasi analist Yiannos Charalambidis’in, İsrailli diplomatların “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözlerini aktarıp “Netanyahu bile Erdoğan’dan çekiniyor” imasında bulunması stüdyoyu gerdi.

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan “Güncel Konuları Yorumluyoruz” programında, Türkiye’nin askeri gücü ve savunma sanayii tartışması stüdyoyu gerdi. Siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides’in, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesine dikkat çekmesi üzerine sunucu sert tepki gösterdi, yayında tansiyon yükseldi.

"Propaganda yapmayın"

Siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekerek “Türkiye yeni bir İran değil, çok daha büyük bir güç” dedi. Ankara’nın son 20 yılda güçlü bir askeri altyapı kurduğunu vurguladı.

Charalambides’in, İsrailli diplomatlara dayandırdığı “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözleri stüdyoda tansiyonu daha da yükseltti.

“Türkiye savaş alanında kendini kanıtladı, küçümsemeyin” ifadelerini kullandı.

Sunucunun F-35 ve Rafale çıkışına da yanıt veren analist, Türkiye’nin radar ve savunma sistemleriyle kısa sürede sahayı kilitleyebileceğini savundu.

“Propaganda yapmayın” tartışmasıyla gerilim zirveye çıktı. Charalambides, “Halkı yanıltmayın, gelin cephede gerçeği görün” diyerek sunucuya sert çıktı.

"Türkiye'nin silah sanayisi bizde yok"

Tartışmaya dahil olan Yunan Korgeneral Yannis Baltzois de hararetli ortamı sakinleştirmeye çalışırken Türkiye’ye ilişkin şunları söyledi:

-Türkiye'yi küçümsemeyelim, önemli bir ülke ve çok büyük bir ordusu var. En önemlisi, bizim sahip olmadığımız muazzam bir silah sanayisine sahipler.

