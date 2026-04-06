İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füze, Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandı. İsrail basını, binanın enkazı altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, İran’dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.,

Abone ol

İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma açıldı

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmışt

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.

Tamamen çökme riskiyle karşı karşıya

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.​​​​​​​

Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etit

Yerel basındaki haberlere göre, İran’dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.

Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.