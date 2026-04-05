Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü düşürülen F-15'de yer alan iki pilotun ABD ekipleri tarafından kurtarıldığı operasyonun detaylarını anlattı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, salı günü İran'a benzeri görülmemiş bir saldırı düzenleyeceklerini belirtip, "O s****min boğazını açın deli p*çler yoksa cehennemi yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'da cuma günü düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Trump, operasyonun detaylarını açıkladı ve yarın Türkiye saati ile 20.00'de bir basın konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s****min boğazını açın deli p*çler yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin! Allah'a şükürler olsun!

Kurtarma operasyonunun ayrıntıları

Trump'ın TRUTH hesabından yapılan bir diğer paylaşımında ise pilotları kurtarma operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İran dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 Mürettebat Üyesini/Subayını alıp kurtardık. İran Ordusu çok sayıda askerle yoğun bir arama yapıyordu ve yaklaşmaktaydı. Kendisi oldukça saygın bir Albaydır. 

Bu tür baskınlar, “insan ve teçhizat” açısından taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Bu öylece olan bir şey değil. İkinci baskın ise pilotu güpegündüz kurtardığımız ilk baskının ardından geldi.

Bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İNANILMAZ bir cesaret ve yetenek gösterisi. Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir Basın Konferansı düzenleyeceğim. 

Tanrı, büyük savaşçılarımızı korusun!" 

İran'dan tehditlere cevap! Babu'l Mendeb Boğazı, Hürmüz gibi kapatılabilir

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tatilde yediği yemek hayatını değiştirdi! Kendi imalathanesini kurdu, 100 kadına istihdam sağladı
Foto Galeri Tatilde yediği yemek hayatını değiştirdi! Kendi imalathanesini kurdu, 100 kadına istihdam sağladı Galeriye Gözat
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
CHP'den Özkan Yalım kararı!
CHP'den Özkan Yalım kararı!
İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri
Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama
