Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü düşürülen F-15'de yer alan iki pilotun ABD ekipleri tarafından kurtarıldığı operasyonun detaylarını anlattı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, salı günü İran'a benzeri görülmemiş bir saldırı düzenleyeceklerini belirtip, "O s****min boğazını açın deli p*çler yoksa cehennemi yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İran'da cuma günü düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Trump, operasyonun detaylarını açıkladı ve yarın Türkiye saati ile 20.00'de bir basın konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s****min boğazını açın deli p*çler yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin! Allah'a şükürler olsun!

Kurtarma operasyonunun ayrıntıları

Trump'ın TRUTH hesabından yapılan bir diğer paylaşımında ise pilotları kurtarma operasyonun ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İran dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 Mürettebat Üyesini/Subayını alıp kurtardık. İran Ordusu çok sayıda askerle yoğun bir arama yapıyordu ve yaklaşmaktaydı. Kendisi oldukça saygın bir Albaydır.

Bu tür baskınlar, “insan ve teçhizat” açısından taşıdığı tehlike nedeniyle nadiren denenir. Bu öylece olan bir şey değil. İkinci baskın ise pilotu güpegündüz kurtardığımız ilk baskının ardından geldi.

Bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildi. Herkes tarafından sergilenen İNANILMAZ bir cesaret ve yetenek gösterisi. Pazartesi günü saat 13:00'te Oval Ofis'te Ordu ile birlikte bir Basın Konferansı düzenleyeceğim.

Tanrı, büyük savaşçılarımızı korusun!"

İran'dan tehditlere cevap! Babu'l Mendeb Boğazı, Hürmüz gibi kapatılabilir

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."