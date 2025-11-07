BIST 10.925
Trump, Putin ile görüşecek mi? Açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi.

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına katıldı
Ahmed Şara, ABD'nin 'küresel terör listesi'nden çıkarıldı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
CHP’li Belediye Başkanı için 2 yıl hapsi cezası istendi
Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek
Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama kararı
MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı
Binlerce kişinin parası içerde kalmıştı! Papara'dan iade açıklaması
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Rafa Silva kararını yönetime bildirdi: Artık oynamak istemiyorum
