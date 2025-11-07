Ahmed Şara, ABD'nin 'küresel terör listesi'nden çıkarıldı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı yaptırımlar uygulamasına sebep olan küresel terör listesinden çıkardı.

Abone ol

Pazar günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımlar tek tek kaldırılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları kaldırma kararının ardından bugün de ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

TRUMP'LA GÖRÜŞME ÖNCESİ ŞARA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, yaptırım listesine girmesine sebep olan 'küresel terör listesi'nden çıkardığını duyurdu. Böylece, Donald Trump görüşmesi öncesi Şara'ya uygulanan iki yaptırım kaldırılmış oldu.

BMGK, ŞARA VE İÇİŞLERİ BAKANI HATTAB'I YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.