Binlerce kişinin parası içerde kalmıştı! Papara'dan iade açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izninin iptal edildiği Papara'dan, hesapta kalan bakiyelerle ilgili açıklama geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'nın kararında Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kaldırıldığı dile getirildi.

"İADE İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ İVEDİLİKLE BAŞLATIYORUZ"

Şirketin Türkiye genelindeki faaliyetleri durduruldu. Papara müşterileri "Hesabımdaki paralar ne olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken beklenen açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir. Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz. Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."