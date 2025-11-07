BIST 10.925
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tankere çarpması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

