Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak

Ardahan'da, 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla, Azerbaycanlı şehit Mustafa Kerimov'un adı, okuduğu Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) konferans salonuna verildi.

Abone ol

Üniversitenin Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen "Anma ve Şükran Beratı Takdim Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitelerinden mezun olduktan sonra Karabağ'da şehit düşen Mustafa Kerimov'un adının yaşatılmasının bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Üniversitede bir değeri yaşattıklarını anlatan Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Kerimov’un ismi artık bu fakültenin kalbinde, üniversitemizin hafızasında ve gençlerimizin vicdanında yaşamaya devam edecek. O, bilgiyle yoğrulmuş bir zihnin vatan sevgisiyle birleştiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Bu vesileyle, Türk milletinin ve Azerbaycan halkının birlik ruhunu her daim diri tutan, bu kardeşliğin temellerini güçlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum."

Emiroğlu, senato kararıyla 2. Karabağ Zaferi kahramanlarından Mustafa Kerimov’un Türk şehidi kabul edildiğini, bu nedenle Şükran Beratı da hazırlandığını aktardı.

Berat metnini okuyarak Kerimov'un ailesine takdim eden Emiroğlu, "Evladınız artık yalnızca sizin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ardahan Üniversitesinin de evladıdır. Başta siz değerli ailesi olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği olan yardımcım Prof. Dr. Zafer Aykanat'a ve Tarih Bölümü araştırma görevlisi Volkan Özkan’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mais Kerimov da bir millet, iki devlet olarak her zaman bir arada olacaklarını vurgulayarak, "Evladımın adının Ardahan Üniversitesinde yaşatılması bizim için büyük gurur kaynağıdır. Allah Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Yaşasın Türk ve Azerbaycan milletleri." dedi.

Programa, Ardahan Vali Vekili Mehmet Sert, Azerbaycan milletvekilleri Anar İskenderov ve Şahin İsmailov ile Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zaim Aliyev, diğer ilgililer, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Duygusal anların yaşandığı programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nun adı, "Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu" olarak değiştirildi.