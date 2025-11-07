BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,91
ALTIN 5.438,59
HABER /  GÜNCEL

CHP’li Belediye Başkanı için 2 yıl hapsi cezası istendi

CHP’li Belediye Başkanı için 2 yıl hapsi cezası istendi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile iki belediye yetkilisi, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarının imar planı ve izinlerinin bulunmadığı iddiası üzerine "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Abone ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek
Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek
Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak
Karabağ şehidinin adı Ardahan'da okuduğu üniversitede yaşatılacak
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama kararı
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama kararı
MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı
MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı
Binlerce kişinin parası içerde kalmıştı! Papara'dan iade açıklaması
Binlerce kişinin parası içerde kalmıştı! Papara'dan iade açıklaması
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Rafa Silva kararını yönetime bildirdi: Artık oynamak istemiyorum
Rafa Silva kararını yönetime bildirdi: Artık oynamak istemiyorum
Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye itirafı: Türkiye’yi örnek almalıyız
Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye itirafı: Türkiye’yi örnek almalıyız
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda tek haneyi de göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda tek haneyi de göreceğiz