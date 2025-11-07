BIST 10.925
MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı 18-19 Temmuz 2026'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı ise 19-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak. 2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da, MEB Görevde Yükselme Sınavı 7 Şubat'ta, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 8 Şubat'ta yapılacak.

Bilgisayar tabanlı değerlendirme yoluyla 30 Mart-24 Nisan 2026 tarihlerinde TIMSS 2027 Pilot Uygulaması, 13 Nisan-15 Mayıs 2026'da Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması, ABİDE 2026 Uygulaması ile PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması gerçekleştirilecek.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026 Uygulaması 13 Nisan-22 Mayıs'ta, Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması 20 Nisan-22 Mayıs'ta düzenlenecek.

Haftanın her günü 81 il ve ilçelerdeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle uygulanacak sınavlar ise şunlar:

"Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı, Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları, Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı, Denklik Seviye Tespit e-Sınavı."

2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ne "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

