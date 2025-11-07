Muğla'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek

Muğla'nın Datça ilçesinde, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Filistin'e destek etkinliği düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenciler ve veliler tarafından gönüllü olarak hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinlikte dayanışma ve paylaşma duyguları ön plana çıkarken, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Öğretmenler, bu tür organizasyonların farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Kermesten elde edilen 32 bin 200 liralık gelir, Türkiye Diyanet Vakfı Datça Şubesine, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve ÇEDES Koordinatörü Tuğba Tok, Büşra Fatma Keser ve öğrenciler tarafından makbuz karşılığında teslim edildi.

TDV Datça Şubesi Muvazzafı Asım Keser, duyarlılıklarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.