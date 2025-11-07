Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Kasım'da Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve ardından dışarıda devam eden, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü, A.O. (41) ve Ş.K'nin (59) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K, Ş.K, A.F. ve M.Z.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.