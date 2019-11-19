HABER /  EKONOMİ

Trump: Powell'a daha düşük faizlerin gerektiğini söyledim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile görüşmesinde, kendisine "daha düşük faiz oranlarına gereksinim olduğunu" söylediğini açıkladı.

Trump, Powell ile görüşmesinin ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Jay Powell ile bir görüşme yaptım. Görüşmede, Fed faizinin diğer rekabetçi ülkelere göre çok yüksek belirlenmesini protesto ettim. Aslında bizim faizlerimizi tüm diğerlerinden daha düşük olmalı. Çok güçlü ABD doları imalatçılara ve büyümeye zarar veriyor" dedi.

Fed'den yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell dün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Trump-Powell görüşmesinde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon ele alındı.

Yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmeye Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.

Fed açıklamasında, Powell'ın para politikası için beklentilerini Başkan Trump ile tartışmadığı belirtilirken, Fed'in kararlarının ekonomiye ilişkin olarak gelecek verilere bağlı olacağını ifade ettiği vurgulandı.

Powelll, Trump'a FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) para politikasını maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını destekleme yönünde belirleyeceğini ve karaların sadece dikkatli, objektif ve politik olmayan analizlere dayanılarak alınacağını ifade etti.

Açıklamada Trump-Powell görüşmesinin Trump'ın daveti ele gerçekleştiği de belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay
TL'de olumlu hava! Dolar güne aşağı yönlü başladı
AK Parti'nin 'mahkemesiz ad ve soyad değişikliği' yasa teklifi Meclis'te!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve Çin gerilimlerinde azalmayla paladyum fiyatı yükseldi
Suriye'de son dakika gelişmesi! İsrail'e roketler fırlatıldı
Oğlunun 11 kez bıçakladığı talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor
Kışın su içemiyorum diyenler su tüketimini arttıran öneriler
19 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller hangisi?
Seda Sayan göğüs dekoltesiyle olay yarattı Yemekteyiz'deki halinden eser yok
Yorumlar