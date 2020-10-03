Trump hastaneye kaldırılmıştı! Danışmanı da koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını yürüten danışmanı Bill Stepien da koronavirüse yakalandı.Abone ol
Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bloomberg'in aktardığına göre, Stepien hafif semptomlar gösteriyor ve görevine evinden devam edecek.
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