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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu 'yüzde 49.5 oy almış bir başbakandım' dedi Ahmet Hakan'dan olay analiz

Ahmet Hakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini yüzde 49.5 oy almış başbakan olarak tanıtmasına tepki gösterdi. Hakan bugünkü köşesinde Davutoğlu'nun aldığı oy oranının yüzde 1 olduğunu yazdı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarıyla polemik konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e konuk olan Davutoğlu, konuşmasında iki defa "yüzde 49,5 almış Başbakan" olarak tanıttı ve istifa ettirildiğini söyledi.

Tartışma konusu olan bu sözlerle ilgili gazeteci Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki değerlendirmesi olay oldu. Hakan'ın yüzde 49.5 oyun analizi Davutoğlu'nun şimşeklerini üzerine çekecek türden...

"Anketlerde yüzde 1 bile çıkmıyor"

- Oyun yüzde 75’i Erdoğan’ındır.

- Oyun yüzde 15’i patlayan bombalar yüzündendir.

- Oyun yüzde 9’u muhalefetin beceriksizliğindendir.

Kaç etti? Yüzde 99 etti değil mi?

Kalan yüzde 1 de Ahmet Davutoğlu’nun oyudur.

Gerçi Davutoğlu’nun oyu anketlerde bu kadar bile çıkmıyor ama neyse neyse...

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