Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın forvetlerine 20 gol fark attı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Cimbom'un forvetlerine 20 gol fark attı.

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Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de forma giyen ve geçtiğimiz aylarda sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla herkesin takdirini toplamaya devam ederken eski kulübünü pişman ettirdi.

Galatasaray’ın 2018’de Al Hilal takımına sattığı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde 68 gol kaydederken, sarı kırmızılı kulübün Fransız futbolcunun yerine aldığı dört santrfor toplam 48 gol (Radamel Falcao 14, Mbaye Diagne 13, Adem Büyük 11, Eren Derdiyok 10) atabildi.