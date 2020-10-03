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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Karabağ'daki taraflara ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Karabağ'da artan çatışmanın taraflarına ateşkes, dış güçlere de duruma müdahale etmeme çağrısı yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Pompeo, Fox News'e açıklamasında "Çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına karşı çıkıyoruz. Dış güçlerin bu çatışmanın dışında kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkese çağırıyoruz. Her iki tarafın geri vites yapmasını istiyoruz. Bu iki ülkenin liderleriyle görüşerek bu çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Sorunu daha da kötüleştirecek"

Pompeo, "Şiddetin etnik ve politik çatışmaları ve mücadeleyi çözmeyeceğini ve onlara katılacak üçüncü tarafların, diğer ülkelerin varlığının sorunu daha da kötüleştireceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini umuyoruz" diye ekledi.

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