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Galatasaray Seri'ye kavuşuyor! İngilizler şartları değiştirdi

Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldıran Fulham, 1 milyon euro'nun üzerinde kiralama bedeliyle Seri'yi Galatasaray'a göndermeye hazır. 

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Avrupa'ya veda eden Galatasaray lige dönerken, sarı-kırmızılılar Jean Michael Seri için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fulham'ın lig kupasında Brentford'a 3-0 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalan Seri, bu sezon ilk kez şans bulmasına rağmen kararını değiştirmedi. Galatasaray'da oynamak isteyen Fildişili orta saha oyuncusu, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Sabah'ın haberine göre; Seri için ağustos ayında masaya oturan taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-kırmızılılar kiralama ücreti ödemeden bu transferi bitirmeye çalışmış, Fulham cephesi ise 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarcı olmuştu. Transfer döneminin sonuna gelindiğinde iki kulüp de şartlarında değişikliğe gitti.

1 milyon euro'nun üzerinde kiralama bedeli
Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldıran İngilizler, 1 milyon euro'nun üzerinde kiralama bedeliyle Seri'yi Galatasaray'a göndermeye hazır. Transfer bütçesinde 975 bin euro'su kalan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimlerle bu rakamı yükseltip Seri'yi tekrar kiralamaya çalışacak.

Doumbia'nın aklı G.Saray'da
6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan G.Saray'ın listesinde Seri dışında İdrissa Doumbia bulunuyor. Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına Fransa'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı. Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi

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