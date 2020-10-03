PSG, Angers'e gol oldu yağdı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.Abone ol
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.
Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.