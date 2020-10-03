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PSG, Angers'e gol oldu yağdı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.

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Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

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