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TRT Kaz Dağları için konuşan çocuğa böyle susturdu

TRT Çocuk'ta yayınlanan ve çocukların canlı yayına telefonla bağlanarak kendi haberlerini sunduğu Haberin Olsun isimli programda Kaz Dağları'na dikkat çekmek isteyen bir çocuğun konuşmasına izin verilmedi.

TRT Çocuk'ta yayınlanan bir programa katılan 9 yaşındaki Utku, Kaz Dağları'nda yaşananlara dikkat çekti. Programa telefonla bağlanarak "Kazdağları'na zarar veriliyor" diyen Utku'nun sözü sunucu tarafından kesildi.

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Bir tepki de TRT Çocuk'ta gündeme geldi. Utku isimli 9 yaşındaki çocuk, TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programına katıldı. Konuşmanın sonunda Utku, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte…" dedi.

Utku'nun bu sözlerinin ardından reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı..

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