Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de pazar akşamı saat 19:00'da Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Fenerbahçe'de koltuğu sallantıda olan Erol Bulut, kaybederse görevine son verilecek. Trabzonspor kazanırsa, Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek ve şampiyonluk için iddiasını güçlendirecek.
Gustavo'nun durumu
Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.
Uğurcan Çakır
Trabzonspor'da önceki gün yapılan testlerde Serkan Asan ve Arda Akbulut'un, dünkü testlerde de Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'ın virüsü atlattığı tespit edildi. 4 oyuncu da aksi bir durum olmaması halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:
26 ŞUBAT CUMA
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)
16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)
27 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)
13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)
16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
28 ŞUBAT PAZAR
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)