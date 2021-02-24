Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de pazar akşamı saat 19:00'da Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Fenerbahçe'de koltuğu sallantıda olan Erol Bulut, kaybederse görevine son verilecek. Trabzonspor kazanırsa, Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek ve şampiyonluk için iddiasını güçlendirecek.

Gustavo'nun durumu

Sarı-lacivertlilerde; Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo'nun yarın MR'ı çekilecek. Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci’nin ise son testleri yapıldıktan sonra yarın takıma katılması bekleniyor.

Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı. Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe 6 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor'un maçını yönetti, 22 kez. Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor 13 galibiyet 3 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da önceki gün yapılan testlerde Serkan Asan ve Arda Akbulut'un, dünkü testlerde de Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'ın virüsü atlattığı tespit edildi. 4 oyuncu da aksi bir durum olmaması halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

26 ŞUBAT CUMA

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

27 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 ŞUBAT PAZAR

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)