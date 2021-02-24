Bebeklerde aft neden olur çocuklara ve bebeklere aft ilacı var mı tedavisi

Halk arasında pamukçuk olarak da bilinen aft acı, kaşıntı ve yanmaya sebep olan oral ülserdir. Aft için en iyi tedavi yöntemi tuzlu ve karbonatlı su gargarasıdır. Ancak bebeklerde aft çıktığı taktirde en uygun yol hemen bir doktora başvurmaktır.

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Çocuklarda ve bebeklerde kış aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıf olmasından dolayı gelişebilmektedir. Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere kıyasla gelişme aşamasında olmasından dolayı, hastalıklar beraberinde aft oluşumunu da tetikleyebilir.

Bir diğer neden ise, beslenmenin yetersiz olmasından ötürü aft oluşumu tetiklenebilir. Emme güçlüğü, beslenmeye direnme, yemek yemeyi istememek, salya artışı, hafif ateş ve genel huzursuzluk hali bebeklerde aft yaralarının varlığının belirtileridir.

Bebeklerde aft tedavisi : Aftlar hızlı gelişen, 3 haftaya kadar sürebilen acılı lezyonlardır. Eğer bebeğinizin veya çocuğunuzun sizin göremediğiniz ağız mukozasının herhangi bir yerinde oluşmuş ise farketmeniz belli bir zaman alabilir. Aft varlığından şüpheleniyor ya da görmüşseniz mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz. Doktorunuzun size önereceği pomadlar, antibakteriyel jeller aft yaralarının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca durum beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa, vitamin ve mineral eksikliğini saptayabilmek için bazı testler isteyebilir. Yapılan testler neticesinde takviye vitamin desteği önerilerinde bulunabilir.

Aft nedir neden olur kaç günde geçer?

Aft bulaşıcı bir hastalık değildir. Kadınlarda daha yaygın olarak görülür. İltihaplı bir doku ile çevrili olan aft yaraları kısa zamanda kendiliğinden geçer. Ancak ciddi aftların iyileşmesi 1.5 ayı bulabilir.

Büyüklüğüne göre 2 kategoriye ayrılır; yarım saatten küçük olanlara minor aft, yarım santimden büyük olanlara ise majör aft denir. Minörler kendiliğinden 10 gün içinde geçebilir. Majör olanlar insanların yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Sebepli ya da sebepsiz ağzınızda çıkabilir. Yılda 3 ataktan fazla geçiriyorsanız altında yatan sebebe bakmak amacıyla hekime danışılmalıdır. Aftlar genellikle tek olarak görülseler de aynı anda farklı bölgelerde birden çok da görülebilir. Bazı durumlarda biri iyileşirken, bir diğeri oluşur.

Aft neden olur?

Ağız içi yaraların sebebi tam olarak bilinmese de sebepleri şu şekilde sıralanabilir: