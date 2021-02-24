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Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava Kobani davasıyla birleştirildi

İhlas Haber Ajansı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçunun da arasında bulunduğu 6 ayrı suçtan yargılandığı davanın, Kobani olaylarına ilişkin açılan dava ile birleştirilmesine karar verildi.

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Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yüksekdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı. Yüksekdağ'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından cumhuriyet savcısına söz verildi.

Savcı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle mevcut davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, dosyanın Kobani olayları davası ile birleştirilmesine ve Yüksekdağ'ın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesine karar verdi.

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