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Basın açıklaması yaptılar! İzmir'de bir grup HDP'nin kapatılmasını istedi

Anadolu Ajansı

 İZMİR'de, Vatan Partisi üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın açıklamasıyla HDP'nin kapatılmasını talep etti.

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İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Terör partisi HDP kapatılsın" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Işıl Çetin, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilenleri andı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün başarısıyla terör örgütünün kazınması sürecine girildiğini aktaran Çetin şunları kaydetti: 

"PKK'nın temizlenmesi ancak tüm alanlarda mücadele edilerek mümkün olacaktır. Türk Ordusu'nun PKK'yı ezmesi, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması ile desteklenmelidir. Başta eş başkanları olmak üzere binlerce HDP'li merkez yöneticisi, milletvekilleri, il, ilçe ve diğer organ yöneticileri bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, üye olmak ya da terör faaliyetlerini övmekten, terör örgütü militanlarının cenazelerine katılmaktan dolayı hüküm giymiş ve bu hükümler kesinleşmiştir."

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını da ifade eden Çetin "Onların mücadelesine selamlarımızı iletip yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi. 

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