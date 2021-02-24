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Alex de Souza'ya Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan resmen açıkladı

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı takımın başına getirmek istiyor.

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NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex de Souza ile görüşeceklerini söyledi. Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıyı hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz.” şeklinde konuştu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Son olarak Brezilya’nın Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculuğu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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