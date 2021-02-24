Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Şentop'tan HDP'lilerin fezlekesine ilk yorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir.'' şeklinde yorumda bulundu.

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HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı HDP'li vekillerle ilgili kesinleşen yargı kararları ve soruşturmalara ilişkin takip edilecek yol haritası ve fezlekelerle ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı''

Mustafa Şentop, hazırlanan 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e ulaştığını belirtti. Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis'e ulaşmadığı yanıtını verdi.

HDP'li 9 milletvekili hakkında, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan fezleke hazırlanmıştı.

"Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

9 kişi hakkında fezleke

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.