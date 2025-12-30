BIST 11.173
DOLAR 42,94
EURO 50,61
ALTIN 6.023,47
HABER /  EKONOMİ

TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Abone ol

TMSF'nin söz konusu satış ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 3 milyar 860 milyon lira olarak belirlenen Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ'nin ihalesine katılabilmek için 200 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 24 Şubat 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ise 4 milyar 600 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için 460 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 11 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

Muhammen bedeli 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlenen Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 595 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Açık artırma 18 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakır fiyatları arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi
Bakır fiyatları arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi
Donald Trump Erdoğan mükemmel bir lider deyip F-35 bombasını patlattı
Donald Trump Erdoğan mükemmel bir lider deyip F-35 bombasını patlattı
Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu
Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı
EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ediyor! 'Büyük eylemler planlanıyor'
DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ediyor! 'Büyük eylemler planlanıyor'
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum