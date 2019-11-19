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Tiyatro sanatçısı Jale Birsel son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR 'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92) için tören düzenlendi.

Konak Sahnesi'ndeki törene, Birsel'in ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Sanatçının torunu Damla Birsel, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, anneannesini çok sevdiğini ifade ederek, "Anneannemi 10 gün önce rahatsızlığı sebebiyle bir hastaneye kaldırdık ve durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir'de bir bakımevine yerleştirdik. Geçtiğimiz akşam son nefesini verdi. Çok üzgünüm." dedi.

Birsel, "Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter ile tiyatroya aynı anda başladılar ve perdeyi kapatıp gittiler. Bir gün önce bana 'Sıram gelmedi.' diyordu. Demek ki onu bekliyormuş. Son günlerinde yeni bir oyun üzerine çalışıyordu. Bir senedir ezber yapıyordu. Gözü görmediği için yazıları büyüterek çalıştı. Bu sene oynamayı düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

"Duymadığını yıllarca saklamış"

Oyuncu Tomris Çetinel de kürsüden yaptığı konuşmada, arkadaşının ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda Birsel ile üniversitede bir söyleşiye katıldıklarını ifade eden Çetinel, şunları kaydetti: "Gençler soru sormaya başladı. Öndekileri duyabiliyordu fakat arkadakileri asla duymuyordu. Baktı bu bir işkenceye dönüşecek, dedi ki 'Bugüne kadar sakladığım sırrı sizinle paylaşacağım.' Jale Hanım, 25 yaşlarındayken oyun oynarken şiddetli grip oluyor. İki oyun arası doktora gidiyor ve kendisine yanlış bir iğne yapıyor ve sağır oluyor. İngiltere'ye gidiyor, çare bulunamıyor. Çok az duyabiliyor. Bir oyuncu için dünyanın en zor ve en kötü şeyi bu. İşten atarlar korkusuyla o yıldan sonra oynadığı bütün oyunlarda karşısındaki oyuncuların da metnini ezberleyerek oynamış."

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