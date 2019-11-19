İnsanlar birbirinin kıyafetine neden karışıyor?

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kadınlara, başka bir kadın saldırdı. Olayın saldırganı olan kadın ise; 'Halkı,kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.