İnsanlar birbirinin kıyafetine neden karışıyor?
Son dönemlerde kıyafetlerinden ötürü fiziksel veya sözlü saldırıya uğrayan vatandaşlarımız var, bunun sebebi ne, bu tarz olayların yaşanmaması için ne gibi yaptırımlar olmalı ve bu konu hakkında ne düşüyorsunuz?" diye vatandaşa mikrofon uzattık
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kadınlara, başka bir kadın saldırdı. Olayın saldırganı olan kadın ise; 'Halkı,kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.