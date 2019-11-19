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Yoga eğitmeni Zeynep Uras kazada ağır yaralandı

İSTANBUL Yeniköy'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişinin, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.

Uras'ın hızla gelen bir otomobilin altında kaldığı an, güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Uras'a çarpan sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öğrencileri, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Yolun karşısına geçerken çarptı

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A., (37) süratli bir şekilde cadde üzerinde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahale sonrası, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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